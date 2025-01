ERC facilitará la prórroga presupuestaria del Govern de Illa

ERC aprieta pero no ahoga a Illa, que gobierna en solitario. El Govern de Salvador Illa salvará mañana miércoles el primer 'match ball' de su mandato y con los votos del PSC, Esquerra y los comunes aprobará un decreto de necesidades financieras del sector público ... en prórroga presupuestaria. Ante la negativa de ERC a negociar los Presupuestos de la Generalitat, Illa ha optado por la prórroga de las Cuentas. Y tendrá que aprobar cada decisión financiera vía decreto en el Parlamento.

Esquerra podía haber lanzado un aviso mucho más contundente a los socialistas, pero ha preferido no quemar todas las naves en la primera votación, que entienden que es un automatismo sobre la prórroga financiera y tiempo habrá de marcar perfil propio en votaciones de mayor calado político. «Somos responsables con la gestión de los servicios públicos», ha argumentado ERC este martes su voto favorable al decreto del Govern. «No jugaremos a poner en riesgo el sector público», ha afirmado la portavoz de Esquerra en el Parlament, Ester Capella. La predisposición de los republicanos en esta votación no modifica su posición en relación a los Presupuestos de la Generalitat. ERC no negociará las Cuentas mientras no vea avances significativos en los acuerdos suscritos para la investidura, en especial el que tiene que ver con la puesta en marcha de una financiación singular.

ERC se niega a negociar las Cuentas. Podía haber ahogado a Illa en la primera votación comprometida de la legislatura para el Govern, pero de entrada los republicanos han optado por no ahogar del todo al Ejecutivo catalán. ERC en cambio votará en contra de la iniciativa de la Generalitat que pretende derogar el régimen sancionador a los municipios por haber excedido el consumo de agua máximo y haber incumplido el plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía. ERC votará además a favor de la propuesta, impulsada junto a los comunes, que quiere revertir los beneficios fiscales aprobados en 2014 para impulsar el Hard Rock, que rebajaban del 55 al 10% el tipo impositivo aplicable al juego en grandes casinos.

Está por ver qué vota el PSC. De momento, el Govern lanza guiños a sus socios de investidura, ERC y los comunes. El Govern y los comunes han acordado un decreto que aprobará este martes en el consejo de gobierno, que prevé multas de hasta 900.000 euros por el uso fraudulento del alquiler de temporada. El decreto se votará en el Parlament en un mes y necesitará el aval de ERC.