ERC alza ahora su voz contra el acuerdo sobre financiación y exige a Illa «rectificar»

Cristian Reino Miércoles, 16 de julio 2025, 09:55

Esquerra Republicana ha pasado en dos días de calificar el acuerdo sobre la financiación de Cataluña suscrito entre el Gobierno y el Govern como ... una buena noticia, de la que le sonaba bien la música, a decir que los dos ejecutivos se quedaron «muy cortos» y que el pacto final «no le satisface». El portavoz de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha instado al presidente de la Generalitat a «rectificar» lo acordado y a «ratificar» punto por punto el texto sellado por los republicanos y los socialistas para investir a Illa. De lo contrario, ERC no apoyará los Presupuestos catalanes. «Si no cumple, no podrá contar con nosotros», le ha espetado Jové al líder del PSC. «Vuelva a la literalidad» del acuerdo de investidura, le ha exigido en la sesión de control en el Parlament al Govern, de tal manera que la financiación catalana recoja el principio de ordinalidad, la singularidad y la bilateralidad. Destacados exdirigentes de ERC, como Carme Forcadell o Dolors Bassa, se desmarcaron ayer de la posición del partido, que avaló el acuerdo, y aseguraron que el pacto alcanzado entre gobiernos es una «tomadura de pelo».

Noticia relacionada Page alerta contra un sistema de financiación en el que «las comunidades repartan y el Estado mendigue» Illa ha tratado de calmar a los republicanos y les ha garantizado que la hacienda catalana recaudará todos los impuestos. «Cumpliré los acuerdos», ha asegurado. «Queda mucho por hacer», ha señalado. En respuesta a Junts, ha insistido en que con el pacto cerrado el lunes con el Gobierno en la bilateral no ha incumplido ningún compromiso de investidura. «Todo lo contrario», ha señalado. El presidente de la Generalitat, dos días después, se ha referido por primera vez a la aianza con la Moncloa para la financiación de Cataluña. El acuerdo es bueno, ha asegurado. «Tendremos una buena financiación», es la primera vez en 40 años que se ha cerrado un acuerdo entre dos gobiernos, ha destacado. Ha admitido, eso sí, que el objetivo no será fácil pues requerirá hacerlo con seguridad. Illa ha preguntado a Junts si ayudará con la propuesta pactada sobre financiación. Y ha ironizado, señalando a los junteros que se han quedado «sin el peix, sin el cove, sin norte y sin sur». Los postconvergentes han cargado contra el modelo consensuado y han aprovechado para arremeter contra ERC. No es ni singular, ni un concierto solidario «ni nada», ha afirmado Albert Batet. Los junteros han instado a los republicanos a romper con Illa y dejar de apoyar al Govern. Junts ha llamado a las fuerzas nacionalistas a un frente común para reclamar la plena soberanía fiscal.

