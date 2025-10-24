Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

La valoración de Sánchez cae este año entre los votantes junteros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:55

Comenta

Junts convocará a su militancia a una consulta para que dé su opinión sobre la decisión que adoptará la ejecutiva juntera este lunes en Perpiñán ( ... Francia) sobre si deja de apoyar o no a Pedro Sánchez. Será una ruptura en tres fases: el domingo, Puigdemont se reunirá con su núcleo duro, antes del cónclave del lunes de la dirección postconvergente. La consulta a las bases podría ser entre el martes y el miércoles.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  2. 2 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  3. 3 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  4. 4 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife
  7. 7 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  8. 8 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  9. 9 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  10. 10

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo