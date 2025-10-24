El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

Junts convocará a su militancia a una consulta para que dé su opinión sobre la decisión que adoptará la ejecutiva juntera este lunes en Perpiñán ( ... Francia) sobre si deja de apoyar o no a Pedro Sánchez. Será una ruptura en tres fases: el domingo, Puigdemont se reunirá con su núcleo duro, antes del cónclave del lunes de la dirección postconvergente. La consulta a las bases podría ser entre el martes y el miércoles.

Según las encuestas, el electorado de Junts no tiene una mala valoración de Pedro Sánchez. Sí en cambio de Alberto Núñez Feijóo, a quien tanto el PSOE como Junts le achacan que haya tratado de boicotear la reclamación de que el catalán sea reconocido de forma oficial en la UE. El último barómetro del CEO (CIS catalán), publicado en verano, concluía que el grado de aprobación de Sánchez por parte del votante de Junts se situaba en el 5,9 sobre 10. En el primer trimestre de este año, la notaba superaba el 6. El descenso es muy leve. En lo que respecta al líder del PP, los votantes junteros le dan un uno sobre 10, tanto en el último sondeo como en el anterior.

La dirección postconvergente no descarta apoyar una moción de censura impulsada por el PP y Vox, aunque debería ser instrumental y sin que sirviera a Feijóo para alcanzar la presidencia del Gobierno. Entre las bases de Junts no quieren al dirigente popular en la presidencia del Gobierno. Ante la pregunta del barómetro del CEO de qué líder es el favorito para ser presidente del Gobierno, la respuesta mayoritaria entre los votantes de Junts per Catalunya es ninguno. El 38% opta por el castigo general. El 34% se inclina por Sánchez, pero solo el 1% por Feijóo. En el anterior barómetro, Pedro Sánchez era el elegido por el 44% de los votantes junteros, por delante de la opción 'ninguno'. El presidente del PP solo conseguía antes del verano el apoyo del 1% de los simpatizantes postconvergentes.

En principio, los votantes junteros, según los sondeos del CEO, están por la estabilidad política. Ante una situación de no mayoría, el 58% de los encuestados que reconocían haber votado a Junts se mostró partidario de favorecer la estabilidad política. Eso sí, meses atrás, ese porcentaje ascendía al 64%. A pesar del descontento que hay entre la dirección de Junts por lo que a su juicio es un alto grado de incumplimiento por parte de Pedro Sánchez de los acuerdos de Bruselas, por los que fue investido, entre las bases el grado de aprobación del Gobierno ha mejorado en dos años. Justo antes de que el PSOE y Junts firmaran el acuerdo de Bruselas, la valoración de los junteros era de un 46 sobre 100. En estos momentos, supera el aprobado con un 52.