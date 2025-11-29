Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El furgón de la Guardia Civil que lleva a José Luis Ábalos llega el jueves a Soto del Real. Reuters

Diccionario ampliado de la corrupción española

Los casos 'Koldo' y 'mascarillas' en Almería añaden nuevos vocablos a la jerga que los corruptos usan para intentar burlar a los investigadores

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Cada nueva trama de mordidas y sobornos descubierta por los investigadores aporta asombrosos vocablos y deslumbrantes expresiones al ya imponente diccionario de la corrupción en ... España. Metonimias, apodos ingeniosos, expresiones castizas, y otras de muy mal gusto, y metáforas gastronómicas sorprenden desde hace lustros a los agentes, que se siguen maravillando por los intentos de los corruptos para intentar disimular con palabros inventados sus múltiples chanchullos. Las últimas contribuciones a la jerga corrupta nacional llegan del 'caso Koldo' y el 'caso mascarillas de Almería'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 La viñeta de Morgan de este sábado 29 de noviembre
  5. 5 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  6. 6 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  7. 7 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  8. 8 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  9. 9 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Diccionario ampliado de la corrupción española

Diccionario ampliado de la corrupción española