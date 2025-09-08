Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»

Tanto Díaz como la ministra Sira Rego restaron este lunes importancia a la prohibición que les ha impuesto la diplomacia israelí para entrar en ... el país. Para la vicepresidenta segunda, incluso, «supone un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada».

Ambas recibieron el reconocimiento de otras fuerzas de la izquierda que lejos de considerar la medida israelí como una sanción la valoraron como una medalla para quienes desde el Ejecutivo luchan para poner fin a la ofensiva en Gaza. A nivel nacional también se pronunció el Ministerio de Asuntos Exteriores. El departamento que dirige José Manuel Albares calificó de «inaceptable» el veto a dos ministras del Gobierno.

La confrontación entre Diaz y Rego con Tel Aviv ha sido una constante desde el inicio de la guerra. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió a cuenta de la publicación de un vídeo para celebrar el reconocimiento de Palestina como estado soberano. «Palestina será libre desde el río hasta el mar», señaló la vicepresidenta. Se trata de un lema usado por el movimiento independentista que se acuñó ya en tiempos del mandato británico sobre la región. Rego, cuyo padre es de origen palestino, ha sido una de las voces más críticas dentro del Ejecutivo con la ocupación israelí, muy especialmente por los más de 18.000 niños asesinados en estos dos años de conflicto.

La UE elude responder

Bruselas prefiere ponerse de perfil sobre el veto impuesto por Israel a la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego para para entrar en su territorio. Las autoridades comunitarias, muy influenciadas por la posición filoisraelí de Alemania, descartan adoptar represalias y mantienen de forma genérica que todos los canales siguen abiertos con Tel Aviv con el objetivo de lograr un acuerdo de paz.

La UE también eludió las medidas aprobadas por España, «especialmente sobre decisiones soberanas que ya se han anunciado», explicó una portavoz de la Comisión.