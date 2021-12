Díaz pone fecha al nacimiento del frente amplio: «Después de Navidad»

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pondrá en marcha la construcción de su nuevo proyecto político «después de Navidad». Aunque sigue sin dar pistas, más allá de planteamientos genéricos como el de «escuchar a los distintos colectivos sociales», ha fijado la transversalidad como hoja de ruta. Prueba de ello es que mantiene sus recelos por las clásicas etiquetas políticas de izquierda o derecha. «No me gusta que me etiqueten a la izquierda del PSOE. Yo no quiero estar a la izquierda del PSOE. Le regalo al PSOE esa esquinita», afirmó este jueves.

En una entrevista en Radiocable, Díaz ha definido el terreno que queda a la izquierda del PSOE en España, donde se ubican los partidos que componen Unidas Podemos y el resto de fuerzas con las que tiene más trato, como «algo muy pequeño y muy marginal». «Creo que yo trabajo para la mayoría social y las etiquetas parece que a veces te complican la vida», ha resumido la vicepresidenta. En otras palabras, el calificativo de izquierdas -o más de izquierdas que el PSOE- puede restarle apoyos en las urnas.

La estrategia evoca a la propugnada por Íñigo Errejón en Vistalegre II, cuando se enfrentó a los postulados de Pablo Iglesias para fijar el rumbo de Podemos. El actual líder de Más País, reconoció posteriormente que «Podemos nunca debió renunciar a la transversalidad y conformarse con ser una esquina a la izquierda».