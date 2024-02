Díaz eleva el tono contra Sánchez ante un 18-F crítico para el proyecto Sumar

Yolanda Díaz visita este viernes junto a la candidata de Sumar a la Xunta de Galicia, Marta Lois, el mercado de Cangas do Morrazo, en Pontevedra.

Miguel Ángel Alfonso Madrid Viernes, 9 de febrero 2024, 23:04 | Actualizado 23:16h.

«El PSOE presume de ese SMI, pero os digo que no querían hacerlo. Si fuera por ellos no lo tendríamos». Yolanda Díaz ha dado un giro a su estrategia de la no confrontación con su socio de Gobierno para pasar al ataque directo contra el PSOE...

