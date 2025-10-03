Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE

Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

La detención de la flotilla tensa las relaciones en el espacio político de la izquierda en vísperas del debate del embargo de armas a Israel en el Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:16

Comenta

La interceptación de la flotilla solidaria con destino a Gaza y la detención de sus más de 400 miembros -65 de ellos españoles- por parte ... de Israel ha agitado un debate en la izquierda sobre el alcance de la respuesta con la que el Gobierno debería contestar al Ejecutivo de Benajmín Netanyahu. Este viernes, y en vísperas de la semana en la que el Congreso votará sobre el embargo de armas al Estado hebreo, iniciativa que no cuenta aún con apoyo suficiente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cerrado filas con Pedro Sánchez calificando al Gobierno de España como «ejemplar en el mundo en la defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en Gaza».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  3. 3 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  6. 6 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  7. 7 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  8. 8 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  9. 9 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  10. 10 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno