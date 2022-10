Díaz contradice a Podemos y asegura que el gasto militar se pactó con Hacienda

Apenas dos días después de que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, acusara al Gobierno de «deslealtad» por «ocultar», en su opinión, el aumento del gasto militar en un 25,8%, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado que el espacio de Unidas Podemos conocía «al completo» la fórmula pactada con Hacienda. Esto es, sacar las partidas militares del techo de gasto, para para no competir con la inversión social.

Díaz, que se encuentra este viernes en una visita en Gijón para continuar con la gira de Sumar, su proyecto político, no ha entrado a valorar la queja de Echenique. Sí ha desgranado que esa fórmula de desligar las partidas de gasto en defensa del techo de gasto fue «acertada» y decidida en el seno del espacio confederal, para evitar que «el debate sobre los presupuestos fuera este».«Hemos buscado una salida política interesante sabiendo que tenemos posiciones diferentes. El compromiso era que no estuviera ese incremento en el techo de gasto para que no compitiera con las partidas de inversión social. Por lo tanto, la apuesta fue decidida y fue una negociación al alimón en Unidas Podemos», ha sentenciado.

La vicepresidenta segunda también ha acusado este viernes en Oviedo a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de «tener un problema con la igualdad» después de que su presidente, Antonio Garamendi cargara contra la subida de las cotizaciones máximas recogida en el proyecto de Presupuestos .

«La CEOE tiene un problema con la igualdad», ha indicado, para recordar que las cuentas recogen que las rentas salariales coticen más, algo que es «un principio fundamental, constitucional y de igualdad». Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión con 40 personas de los sectores laborales asturianos, dentro de su ronda de contactos para presentar en la región el proyecto de Sumar.