Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diana en Barcelona EP

La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

La extrema derecha carga contra la prensa

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:16

Los actos independentistas de la Diada de Cataluña han arrancado esta pasada noche con una demostración de fuerza de la líder de la extrema derecha ... secesionista, Sílvia Orriols, que se ha dado un baño de masas en la habitual ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, una plaza de Barcelona icónica para el nacionalismo, donde se levanta un monumento en recuerdo a los caídos en la caída de Barcelona de 1714 en la guerra de sucesión española. En esa plaza, se celebra todos los años un acto político en la vigilia de la Diada: participan todos los actores del independentistas, desde los partidos con representación parlamentaria hasta pequeños grupos extraparlamentarios.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  2. 2 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  3. 3 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  4. 4 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  5. 5 Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero
  6. 6

    La OTAN alerta sobre la escalada bélica tras una intrusión de drones rusos en Polonia
  7. 7 Kirian anunciará hoy el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego
  8. 8

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla
  9. 9 La Fiscalía Superior advierte de un aumento de la criminalidad en las islas en su Memoria 2025
  10. 10 El Ayuntamiento de Las Palmas adjudica la rehabilitación de 93 viviendas en La Paterna

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts

La Diada arranca con un baño de masas de la ultra Orriols y pitos hacia ERC y Junts