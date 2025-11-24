Las autoridades policiales de Cuba han detenido en las últimas horas en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor gallego condenado por la Audiencia ... Provincial de Ourense a trece años y medio de prisión por abusar y violar a una alumna menor de edad. Ramos Soto, que huyó poco antes de que se diera a conocer el fallo, había sido incluido este mismo lunes en la lista de los diez criminales de más buscados de España por la Policía Nacional.

El Ministerio del Interior había pedido la colaboración ciudadana para localizarlo, después de constatar que había huido del país hacia Portugal y, desde allí a Brasil para luego dar el salto hasta Cuba, donde finalmente ha sido arrestado tras haber sido localizado en la isla caribeña en los últimos días.

Martiño Ramos Sotos, de 50 años, era muy conocido en Galicia sobre todo por su militancia política. Vinculado a Izquierda Unida desde hace años, fue miembro del Comité electoral de En Marea y simpatizante del BNG.

La Audiencia Provincial de Ourense, en el fallo que le condenó, certificó que el profesor aprovechó su posición de docente para violar o abusar a su alumna al menos diez veces, desde que la víctima tenía 12 años hasta los 16, aunque el contacto inicial empezó antes, cuando empezó a chatear con la niña que estaba en sexto de primaria a través de Instagram mediante una identidad falsa.