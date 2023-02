Defensa reivindica el envío de armas y tanques a Ucrania ante los recelos de Belarra

Robles acusa de «partidista» a Feijóo por querer visitar a las tropas

El último objeto de enfrentamiento político entre el PSOE y el PP es la visita planeada por el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, al contingente español desplegado en Letonia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este miércoles al PP de querer hacer un uso «partidista» de las Fuerzas Armadas y ha reprochado a Feijóo que no haya hablado con ella directamente sobre esta visita. «Desde la perspectiva de alguien que tiene un profundo sentido de Estado me resulta increíble y triste que el equipo que organiza la agenda al señor Feijoó, porque Feijóo no ha hablado conmigo, quiera hacer un uso partidista de las tropas que están en Letonia», ha censurado Robles en los pasillos del Congreso después de que el PP denunciara que Defensa había vetado una visita de su presidente a los militares desplegados en la frontera con Rusia. Feijóo ha respondido que lo «partidista» es «prohibir» su visita y ha asegurado que si llega a Moncloa y es presidente del Gobierno «no limitará que el líder de la oposición vaya a agradecer el trabajo de las tropas» de España «en ningún lugar del mundo».