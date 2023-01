Darias defiende que el Gobierno «impedirá» la entrada en vigor del protocolo antiaborto de Castilla y León La ministra de Sanidad insta a Feijóo a pronunciarse sobre la cuestión y señala que Moncloa no descarta la vía judicial

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene que el Gobierno «impedirá» la entrada en vigor del protocolo antiabortista de la Junta de Castilla y León, aunque el boletín oficial de la comunidad no se ha hecho eco de la medida aún y podría hacerlo a través de una comunicación interna. Darias, que no ha detallado las contramedidas que prepara Moncloa, no descarta la vía judicial. «No vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres», ha sostenido en una entrevista en la Ser.

También ha interpelado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a que «aclare» su postura respecto a esta cuestión. El Gobierno envió este domingo un requerimiento recordando que deben respetar la normativa vigente. El presidente Fernández Mañueco ha dicho que esto supone un «ataque» a la la autonomía y que no han aprobado ningún acuerdo que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales. Entre las medidas que contempla el plan figura escuchar el latido del feto, una radiografía en 4D en movimiento y un asesoramiento específico.

La Junta de Castilla y León tampoco descarta implementar «acciones judiciales» ante los requerimientos del Gobierno central a una Comunidad Autónoma, que los califica de «vulneradores de su autonomía y sus competencias», y advierte que velará «por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias».

En un comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre «sobre tres premisas». «En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios».

Medidas «provida»

Vox insiste en que sus medidas «provida» están pactadas de antemano con el PP y su aplicación se plasmará a partir de este mismo lunes en los hospitales públicos de Castilla y León. Ante esta posibilidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez informó este domingo de un requerimiento al gobierno autonómico que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco para que detalle cada una de las medidas que pretende implantar en base a su acuerdo con Vox.

El Gobierno exige que se paralice el nuevo protocolo impulsado por Vox y que insta a los médicos -obliga según la versión de García-Gallardo- a que se ofrezca a las embarazadas escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D. Estas opciones estarían dirigidas a disuadir a las mujeres que opten por abortar para que sigan adelante con su embarazo. A ello se añade blindar a los médicos objetores de conciencia.