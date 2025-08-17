Curriculitis, la epidemia que señala

Tras el caso de Noelia Núñez, la joven diputada del PP que dimitió por las incongruencias de su currículum, no han cesado las acusaciones entre ... formaciones de que sus miembros han falseado o maquillado su historial académico a pesar de que no necesitan ninguna titulación para ejercer un cargo público u orgánico. Un goteo de nombres que sucumben a esta 'curriculitis', que ha forzado también la salida del ya excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel –ingresado después por intento de suicidio–, y del exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural extremeño Ignacio Higuero. La epidemia a izquierda y a derecha del tablero por igual.

Óscar Puente

Fue quien prendió la mecha sobre el currículo falso de la hasta mediados de julio vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, pero su propio expediente está también en el punto de mira. En éste figura que cuenta con un máster en Formación Política por la Fundación Jaime Vera. Este título ha sido objeto de polémica debido a que lo obtuvo antes de finalizar la carrera de Derecho y que dicha fundación es la escuela de formación del PSOE.

Pedro Rollán

En su biografía en la Cámara alta no aparece nada relacionado con una diplomatura por la Escuela Superior de Estudios de Marketing como sí recoge su perfil del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde fue alcalde entre 2011 y 2015. Tampoco que es poseedor de un máster en Administración y Dirección de Empresas. En su entorno explican que esos cursos los hizo en centros privados, pero que al no estar homologados no los incluyó en su perfil del Senado.

Pilar Bernabé

Cuando Pedro Sánchez aupó a Bernabé a la Secretaría de Igualdad del PSOE, la web del partido incorporó una biografía en la que aparecía que era «licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia» cuando no tenía el título. De hecho, en abril de este año la página pasó a indicar que «inició sus estudios en Filología Hispánica y Comunicación en la Universidad de Valencia», confirmando que no ha finalizado ninguna de las dos carreras universitarias.

Miguel Tellado

En pleno tsunami de títulos académicos falsos, el PP modificó de su web la biografía de su secretario general. Donde aparecía que era periodista ahora se puede leer que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, haciendo coincidir su perfil con el que tiene en el Congreso. En cualquier caso, como el propio Tellado subraya, ejerció como periodista y jefe de prensa después en los inicios de su carrera política.

Patxi López

En su ficha del Congreso se lee que «estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco», una fórmula ambigua que también se repite en la web del PSOE. Lo más riguroso es que el exlehendakari abandonó sus estudios en 1987 para ocupar su escaño como diputado, convirtiéndose entonces en el segundo más joven de la Cámara baja, solo por detrás de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ana Millán

La polémica sobre el currículum de la actual número tres del PP madrileño se remonta a 2003, cuando hizo campaña para las elecciones municipales de Arroyomolinos presentándose como licenciada en Ciencias Políticas. Un supuesto fallo que en Génova y en el PP de Isabel Díaz Ayuso atribuyen a un «error en un folleto publicitario». «Eso no es mentir en tu currículum y más cuando ella no lo hizo», justifican los populares, que reconocen que Millán no es licenciada porque le quedan algunas asignaturas pendientes, pero sí es diplomada en gestión y administración pública.

Carles Puigdemont

La ficha del líder de Junts indicaba en la IX legislatura que era licenciado en Periodismo y añadía que «su actividad profesional ha estado relacionada con la comunicación durante casi treinta años, excepto el periodo en que fue director de la Casa de Cultura de Girona. Sin embargo, en la biografía actual estos estudios han desaparecido y figuran otros en filología catalana por la Universidad de Girona.

Anabel Mateos

Nada más ser elegida, la dirigente socialista modificó su currículum en la red Linkedin, donde, junto a su grado en Administración de Empresas por la Universidad de Almería, figuraban un máster en Social Media por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y otro máster, éste interuniversitario, en Derecho y Administración Local por la Universidad de Burgos. Pero este último título no está en su poder todavía. Como especifica ahora en su perfil en la web del PSOE está «a falta del trabajo de fin de máster».

Carmen Menduiña

Menduiña es una figura clave en el engranaje territorial de Vox, en el que también ostenta cargos orgánicos en la estructura regional. La representante municipal exhíbe en el currículum de las webs del partido de Santiago Abascal y el Ayuntamiento de Lorca una diplomatura en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia que el centro universitario nunca ha ofertado ni antes ni después del Plan Bolonia.