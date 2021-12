Cospedal se niega a declarar en la Comisión 'Kitchen'

Era la segunda vez que la ex secretaria general del Partido Popular y ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal acudía al Congreso para declarar en la Comisión 'Kitchen', que trata de dirimir si se usaron fondos del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas. La primera, el 2 de junio, fue suspendida al conocerse, ese mismo día, su imputación en la causa que investigaba entonces en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, y en esta ocasión, este jueves, ha decidido no declarar.

«Como saben sus señorías existe un procedimiento judicial cuyo contenido es sustancialmente el mismo que se está dirimiendo en esta comisión. Es dicho procedimiento fuí llamada a declarar en junio, y un mes después fui declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando», iniciaba su intervención, antes de que los diputados que conforman la Comisión empezaran a interrogarla. «Con todo el respeto al Congreso de los Diputados y al principio de división de poderes, les informo que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas», ha afirmado Cospedal inmediatamente después.

Pese a la negativa, el acto se ha iniciado con el parlamentario del PSOE Felipe Sicilia haciendo un repaso de la supuesta implicación de Cospedal en la trama, ante la mirada hierática de esta. Después, el diputado del PP Luis Santamaría, que ejerce de portavoz de los populares en la Comisión, ha vuelto a insistir, como lleva haciendo desde que comenzaran los trabajos en mayo, que «excede el marco de la actividad parlamentaria» y también que «solo tiene como objeto armar ruido contra el PP». La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha arropado a la exministra acompañándola en la sala donde se celebra la Comisión.

En sus declaraciones en sede judicial la ex secretaria general negó expresamente que hubiera realizado encargo alguno a Villarejo y explicó que, si bien se reunió con él en varias ocasiones, lo hizo por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la intervención de Cospedal y su marido en la 'Kitchen' está «claramente reflejada» en las agendas personales de Villarejo y en las comunicaciones que éste mantuvo con su marido, Ignacio López del Hierro.

Comaprecencia de Rajoy

La comparecencia de Cospedal es la penúltima que tiene prevista la comisión de investigación, que ya sólo tiene pendiente en agenda recibir el próximo lunes al expresidente Mariano Rajoy.