Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos Efe

El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO

La corte inadmite por unanimidad el recurso en el que el exministro denunciaba que la Guardia Civil había violado sus derechos por haberle investigado siendo aforado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:51

Comenta

Primer portazo del Constitucional a las maniobras de José Luis Ábalos para intentar invalidar la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia ... Civil que le ha servido su imputación en el denominado 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo'. La Sección Segunda de la Sala Primera del tribunal, por unanimidad, ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo promovido por el exministro, quien había denunciado la violación de sus derechos fundamentales por, según él, haber sido investigado por los agentes del instituto armado antes de que el Congreso de los Diputados aprobara el suplicatorio remitido por el Supremo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  2. 2 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  3. 3 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  4. 4 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  5. 5 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  6. 6 El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal
  7. 7 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 Guanarteme renueva su alcantarillado para poder soportar el incremento poblacional del barrio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO

El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO