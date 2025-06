El Consejo del Poder Judicial insta a garantizar la independencia de la Fiscalía en la 'reforma Bolaños'

La 'reforma Bolaños' del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por la que -en paralelo al cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal- la acusación pública ... dirigirá la fase de instrucción de los delitos que ahora comandan los jueces, no satisface al Consejo General del Poder Judicial. Es más, le encuentra objeciones de peso en un asunto nuclear en el que el Gobierno está cimentando sus argumentos para promover la modificación legislativa: la necesidad de reforzar «la autonomía» de la Fiscalía. Pues bien, en el informe sobre el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia -dictamen preceptivo pero no vinculante aprobado por unanimidad-, los vocales del CGPJ -en un pleno extraordinario celebrado esta mañana- consideran que el Ejecutivo debería haber dejado claro desde «el primer artículo» el «carácter de órgano independiente» de la misma, «no sujeto a las directrices de ninguno de los poderes del Estado». Y junto a ello, advierten de que el reajuste en las competencias del Consejo Fiscal amenaza con «dejarlo desprovisto de su capacidad de contrapeso» con respecto al fiscal general.

Pese a que el Gobierno no tiene por qué asumir las recomendaciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, el informe conocido hoy, de 109 páginas, introduce un elemento crítico cualitativo en un escenario convulso para la política y los tribunales, en el que la oposición acusa a Bolaños de promover reformas de calado en el acceso a la carrera y en esta del estatuto fiscal para intentar maniatar en el futuro al Ministerio Público al Poder Ejecutivo; la tesis contraria de la que se afana en defender el titular del ministerio de Justicia, que presume de la relevancia de unos cambios legislativos que pueden ser para medio siglo. Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las de orientación progresista, amenazan con ir a la huelga si el Ejecutivo no da marcha atrás en sus iniciativas.

Y la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, ha ido endureciendo el tono de sus avisos sobre las crítica que han venido lanzando los ministros de Sánchez contra miembros de la Magistratura; en especial, contra los instructores que mantienen imputada a Begoña Gómez y que han procesado al hermano del presidente y al fiscal general del Estado. Porque éste es el otro factor distorsionador que planea sobre el anteproyecto de ley para un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal vigentes desde diciembre de 1981: que la reforma coincide con el hecho inédito en democracia de que el actual máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, se encuentre encausado por revelar supuestamente datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto, el Consejo del Poder Judicial avisa de que el Gobierno no garantiza la independencia del Ministerio Público que pregona porque no la consagra terminológicamente al optar por «autonomía» y no reflejar debidamente, a juicio de los vocales, el espíritu de la Constitución; porque sigue son dotarla de un presupuesto propio, no dependiente del Ministerio de Justicia; y porque se reducen en la práctica las competencias del Consejo Fiscal, circunscribiéndolas «al ámbito consultivo, sin participación determinante en la toma de decisión».