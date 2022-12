El Congreso apuntala el fin de la sedición con el interrogante de la malversación

La reforma exprés del Código Penal para derogar el delito de sedición y sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados ha dado un paso más este jueves con el debate en el Congreso de los Diputados de las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos y Junts, las cuales han sido rechazadas tal y como era previsible. Si el primer debate sobre la supresión del delito de sedición por el que fueron condenados los responsables del 'procés' independentista catalán terminó de madrugada, en esta ocasión ha concluido a las 16:00 horas tras ser convocado después del pleno ordinario de la Cámara Baja.

Un debate en el que ha quedado clara el trecho abierto entre el Ejecutivo y la oposición a raíz de lo que estos consideran una contrapartida a ERC a cambio de su apoyo en leyes tan importantes para el Gobierno como los Presupuestos. El PP, principal partido de la oposición, proponía en su enmienda un texto alternativo en el que no solo se mantiene el delito de sedición, sino que se castiga con hasta cinco años de cárcel a las autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum. Un reforzamiento del Estado que, a juicio de los populares, es lo que hubiese cualquier Gobierno europeo tras los hechos acaecidos en 2017. «El delito de sedición solo es un problema para quienes han sido condenados por cometerlo», aseguraba el diputado popular Carlos García Rojas tras acusar al actual Ejecutivo y sus socios de ir en contra de la Constitución.

Rojas afeó a los socialistas tratar de aprobar por la vía rápida una proposición como esta y no haber traído la reforma de la ley del 'solo sí es sí', algo mucho más urgente a ojos de los populares tras las rebajas de penas y excarcelaciones que se han producido. Ustedes ya no son conocidos por lo que prometieron, sino por los hechos. «Los votantes del PSOE no se ven reflejados en este partido», concluyó.

Con la misma dureza se pronunció el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien circunscribió directamente la razón por la que el Ejecutivo deroga este delito a que los fugados por el procés puedan regresar y los condenados ver reducidas sus penas. También responde, asegura Ortega Smith, a los presupuestos y ese pacto para «minar todos los mecanismos constitucionales y de defensa que tiene España». «Cuantos menos mecanismo tenga de defensa el estado más fácil se lo pone a quien quiere destruir (...) Quien ataca la unidad de españa y desprecia la convivencia histórica de las instituciones es un golpista», apuntaba Ortega Smith tras relatar las enmiendas que ayer los de Santiago Abascal llevaron hasta el hemiciclo: penas de hasta veinte años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación.

Ciudadanos, por su parte, pretendía que no corran los plazos de prescripción para este tipo de delitos. Su presidenta, Inés Arrimadas, acusó al Gobierno de ponerse de lado de los golpistas ante los constitucionalistas y colocarse en el lado incorrecto de la historia. «Antes los distintos Gobiernos no nos habían protegido respecto al independentismo, pero es que ahora es el propio Ejecutivo quien nos está atacando», denunciaba la dirigente liberal tras acusar a Sánchez de no tener ideología y perseguir únicamente permanecer en La Moncloa.

Unidas Podemos, socio de Gobierno de Sánchez, ha defendido la derogación del delito de sedición y ha recordado que esta medida sí que forma parte desde hace tiempo de la hoja de ruta de la formación morada. Su portavoz, Jaume Asens, ha acusado a PP, Vox y Cs de «no entender conceptos básicos de la democracia» tanto en cuanto no respetan que el legislativo decida llevar a cabo reformas cuando tiene mayoría -como sucede en la actualidad-.