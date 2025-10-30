Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Francina Armengol, presidenta del Congreso. EFE

El Congreso homenajea a los últimos fusilados del franquismo sin PP y Vox

PP y Vox adelantan su ausencia de un acto que se celebra la víspera del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura en España

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:57

Los cinco últimos fusilados del franquismo, tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA, serán homenajeados esta tarde en el ... Congreso, un acto para el que ya han adelantado su ausencia PP y Vox. Los populares censuran las ejecuciones, pero defienden que no se puede considerar a los condenados como «héroes que merezcan un reconocimiento». Por su parte, la formación de Santiago Abascal mantiene su oposición frontal a cualquier revisión de la etapa franquista que venga marcada por las leyes de memoria histórica.

