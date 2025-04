El Congreso de los Diputados aprobó este jueves por mayoría absoluta (179 votos a favor) y con la abstención del PP y el 'no' de ... Vox la propuesta la reforma de la ley de asociaciones. Se trata de un cambio quirúrgico que tiene por objetivo la disolución de organizaciones que hagan apología del franquismo, como es el caso de la Fundación Franco que, aunque tiene abierto un expediente por parte del Ministerio de Cultura, trataba de sortear su extinción por incumplimiento de la ley de memoria democrática al reconvertirse en asociación. Una vía de supervivencia que la Cámara baja, a iniciativa del PSOE, ha cercenado.

En concreto, y una vez que el texto sea remitido al Senado para continuar su tramitación, se va a incluir en la ley vigente una disposición adicional para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo», bien «ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», «enalteciendo» a sus dirigentes, siempre que «concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» del golpe, la guerra o la dictadura o con «incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Además, la propuesta deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral.

La iniciativa original señalaba que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y que correspondería al Ministerio Fiscal «el ejercicio de la acción en este tipo de procesos», pero en la fase de ponencia se introdujo una nueva vía para abrir la puerta a la disolución por la vía penal.

Equiparar franquismo y ETA

El debate se volvió a saldar con un nuevo econtronazo entre PP yPSOE. Los populares, que no estaban en contra del objetivo de esta reforma, si lamentaron que no se hubiera aprovechado esta modificación para aplicar el mismo nivel de condena al terrorismo de ETA que al régimen franquista. «El apoyo a la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil es mayoritario en esta Cámara, ¿no lo es el terrorismo de ETA? ¿Por qué condenar el franquismo y no el terrorismo?, se preguntó el diputado popular Pedro Puy Fraga.

Los socialistas, por su parte, celebraron «poner fin» a lo que consideran «una indignidad» con lo que consideran «una exigencia democrática ineludible», señaló su diputado Artemi Rallo