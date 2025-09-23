Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez. EP

Compromís romperá la unidad de voto en Sumar y no apoyará el traspaso de la inmigración a Cataluña

El diputado de esta formación considera que el preámbulo de la proposición de ley es «racista»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:36

El diputado de Compromís dentro de Sumar, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación romperá la unidad del Grupo Plurinacional y no apoyará la proposición ... de ley de PSOE y Junts para traspasar las competencias en materia de inmigración a Cataluña.

Este contenido es exclusivo para registrados

