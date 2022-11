Colectivos de víctimas cargan contra Barrionauevo por justificar la 'guerra sucia' contra ETA

Los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Joaquín Almunica charlan en 2007. / efe

José Barrionuevo, ministro durante el primer Gobierno socialista de Felipe González, ha reconocido públicamente que él ordenó secuestrar al miembro de ETA Joxe Mari Larretxea en la 'guerra sucia' contra la organización terrorista. Unas polémicas declaraciones que han desatado una oleada de críticas. El Gobierno Vasco y también algunos colectivos de víctimas han lamentado que el extitular de Interior «justifique» el terrorismo de Estado perpetuado por los GAL en los años 80.

Barrionuevo, en una entrevista concedida al diario El País, ha asegurado que fue él quien mandó que «se trajeran al jefe de la operación», en alusión a Larretxea, por el secuestro el 5 de octubre de 1983 del capitán de Farmacia Alberto Martín, que fue asesinado quince días más tarde por ETA. «No sabíamos dónde lo tenían pero sí quién era el jefe (Larretxea) y lo llegaron a coger. ¡Pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche!», relata Barrionuevo, que reconoce que Larretxea «se resistió» y ello provocó que «se desbaratase el asunto» hasta el punto de que «llegaron los gendarmes».

Un episodio al que resta importancia tras reconocer, después de que cuatro policías españoles fueran detenidos por estos hechos, que ya lo asumió en el Congreso. «Yo eso lo asumí. Dije que lo había mandado y no hubo ninguna repercusión...», manifiesta. Si aquello era 'guerra sucia' o no, lo tiene claro: «Eso es», declara sin titubeos Barrionuevo, que en 1998 fue condenado por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión por diferentes hechos: por secuestro y malversación de caudales públicos.

Barrionuevo, además, contradice la versión que el Supremo vio acreditada en el caso de Segundo Marey, que le condenó en 1998 por el secuestro en 1983 del empresario vascofrancés. El exministro del Interior, sin embargo, asegura que fue él quien ordenó su liberación. «Marey estuvo detenido nueve días por un grupo de la policía española que se equivocó, y cuando me entero yo digo que hay que soltarlo porque la alternativa a ver cuál era», asegura. «Yo siempre les decía: somos guardianes del orden, no podemos causar desorden. Cometemos errores pero no podemos causar más desorden, con el causado hay más que suficiente», continúa.

Reacciones

Estas declaraciones han provocado de inmediato la reacción del Gobierno Vasco. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha aprovechado sus redes sociales para lamentar las «incalificables declaraciones, o mejor dicho 'confesiones'» del exministro socialista «justificando el terrorismo de Estado». «Confío que reciban respuesta de todas las sensibilidades políticas que condenamos todos los terrorismos», ha pedido la consejera, que ha mostrado toda su «empatía y solidaridad con las víctimas del terrorismo de Estado». Igualmente, ha querido lanzar «un recuerdo muy especial» para Laura Martín, viuda de García Goena, recientemente fallecida.

Desde la Fundación Buesa también han considerado «profundamente ofensivo y doloroso para las víctimas de los GAL y para la sociedad» leer la entrevista. «Es absolutamente inaceptable e indigno defender la 'guerra sucia' contra ETA en un país democrático. Fue un error y un horror injustificables», ha escrito la fundación a través de Twitter.

Arnaldo Otegi, por su parte, ha asegurado que «si ordenó liberar a Marey es porque también ordenó intentar secuestrar a Larretxea y matar al resto en nombre de los GAL. Sinceridad ante todo». «¿Cuándo la Declaración del 18 de Octubre del Estado? Mientras, os lo recordaremos el sábado en Bilbo», ha escrito en sus redes el coordinador general de EH Bildu.

Desde la coalición soberanista, también se ha hecho eco el diputado Jon Iñarritu. «Ordenó liberar a Segundo Marey… porque era un error, pero aún así se plantearon 'liquidarlo'. Sí, obvio que es 'guerra sucia' y terrorismo de Estado», ha manifestado.

Por su parte, Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, ha manifestado que «el Estado renunció a su propia legalidad y practicó el terrorismo. Barrionuevo solo estuvo 3 meses en prisión. Felipe González lo reivindica y Rajoy ayudó a Barrionuevo. ¿Es el Derecho la voluntad racionalizada de aquellos que tienen el poder? Evidentemente».