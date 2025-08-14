Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La imagen anterior con la bandera y el logo del Instituto Cervantes, y la situación actual. E. B.

El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París

La institución cultural cierra su biblioteca en el edificio de la lujosa Avenida Marceau, pese a que tenía la posibilidad de alquilarlo hasta 2030

Enric Bonet

París

Jueves, 14 de agosto 2025, 01:47

Tiene el aspecto de un lugar sin actividad, y eso no se debe a la habitual letargia de un mes de agosto. El Instituto Cervantes cerró en abril la biblioteca Octavio Paz ... en el número 11 de la Avenida Marceau en París, edificio cuya titularidad recuperó el PNV a principios de año. En las últimas semanas ha retirado la bandera española de la fachada y la placa roja que lo asociaba con la institución cultural. El único rastro de su pasado reciente como biblioteca era este miércoles al mediodía un paquete con prensa española que el cartero había dejado debajo de la puerta.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  5. 5 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  6. 6 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  7. 7 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  8. 8 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  9. 9 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  10. 10 Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán el lunes en Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París

El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París