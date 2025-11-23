Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Centenares de personas se concentran frente Supremo para defender la inocencia del fiscal general

Los manifestantes denuncian una «maniobra política» en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid

C.P.S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:53

Comenta

Centenares de personas se han congregado este domingo desde primera hora en la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo para defender la inocencia ... del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por un delito de revelación de secretos durante dos años.

