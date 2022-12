El PP celebra el fallo del Constitucional: «Gana la democracia» Los populares exigen al Gobierno que «acate la decisión y no siga metido en esta deriva»

El PP celebró este lunes la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma exprés del Gobierno para renovar el tribunal de garantías. «Hoy nuestra democracia ha salido fortalecida. El pasado jueves fue un día negro para nuestro país, con un intento del Gobierno de sacar adelante sus medidas a toda costa, saltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios», señalaron fuentes de Génova.

Los populares festejan el «triunfo del Estado de Derecho» por la decisión de frenar a un Ejecutivo que «se saltó todas las líneas rojas», resaltando que el órgano «no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno». PSOE y Unidas Podemos presentaron varios escritos de recusación contra dos magistrados del TC por tener el mandato caducado -González-Trevijano y Narváez- con el objeto de detener el recurso de amparo del PP, pero no fructificaron. «Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiedo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón», afirmó el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de Twitter.

Los populares exigen al Gobierno que «acate la decisión y no siga metido en esta deriva», que le ha llevado a calificar a los jueces de fachas con toga. «Que se diga que esto es un golpe del PP es una terminología indecente; conviene que revisen eso y desinflamen», añaden las fuentes consultadas. «Están llevando el marco de convivencia a un punto de no retorno y eso es algo que no tiene precedentes, por eso nosotros apelamos a la moderación», insisten.

El líder de Vox, Santiago Abascal, celebró también la decisión del Constitucional, aunque considera que «no hay nada ganado» porque Pedro Sánchez «sigue con su plan de perpetuarse». «Es capaz de desoír al Tribunal. Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva: moción y más acciones judiciales», escribió en sus redes sociales.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró, por su parte, el fallo del tribunal de garantías «una gran noticia» y avisó al Gobierno y a sus socios parlamentarios que «deben acatarlo y aceptar las reglas de la democracia». «Gana la democracia y pierde Sánchez«, aseveró en Twitter.