Cataluña recibirá 5.000 millones más con el nuevo modelo de financiación autonómica

Cataluña recibirá entre 3.800 y 5.000 millones más con el nuevo modelo de financiación para las autonomías que está diseñando el Gobierno central, ... en negociación con el Govern catalán y Esquerra Republicana. Esta es la estimación que ha hecho este martes la consejera de Economía, Alicia Romero, tras la reunión del consejo de política fiscal y financiera, celebrado este lunes en Madrid. La cifra de los 5.000 millones, según los cálculos del Govern catalán, sería posible si el Estado inyecta al conjunto del sistema de las autonomías del régimen común en torno a 18.000 millones anuales adicionales que lo que destina en la actualidad desde la última actualización del modelo, hace 11 años. «Sería una buena cifra», según ha asegurado la titular de Economía de la Generalitat en TV3.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situó la presentación del nuevo modelo en torno al mes de febrero. El Govern ha asegurado este martes que el Gobierno dio ayer un «paso adelante» con el nuevo modelo de financiación autonómico, con el compromiso de un calendario y el establecimiento de los principios que regirán el sistema. El Ejecutivo catalán, a pesar de que el acuerdo se resiste, ha tratado de vender este martes optimismo respecto a la financiación, pues depende de él para poder aprobar sus primeros Presupuestos. De momento, ante la perspectiva de que Montero no presente el modelo hasta el primer trimestre del año que viene, Illa tendrá que prorrogar las cuentas en el arranque de 2026. La cuestión clave para la parte catalana es que el nuevo modelo incluya el principio de ordinalidad. Romero lo ha resumido de esta forma: «Somos la tercera comunidad que más aporta (per cápita) y la décima a la hora de recibir. Nos gustaría que quedásemos más equilibrados», se ha conjurado. El principio de ordinalidad ha de tener «presencia», según ha señalado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras la reunión del consejo de gobierno catalán. Montero evitó concretar si aparecerá en el acuerdo.

Los socios del Govern han valorado que el Gobierno haya movido ficha, pero Esquerra ha insistido en la amenaza. Si no hay acuerdo de financiación, no habrá Presupuestos, ni en el conjunto del Estado ni en Cataluña. Los republicanos han reiterado que el modelo catalán ha de ser singular. Junts, mientras, ha cargado contra la ministra Montero. «De momento nada, ni nuevo modelo y la ministra ya anuncia que será multilateral y bilateral al mismo tiempo», ha criticado Antoni Castellà, vicepresidente de Junts. «Es exactamente el sistema que tenemos en estos momentos», ha rematado.