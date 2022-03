Casado cierre filas con Feijóo pero lamenta el trato recibido: «No lo merezco»

Pablo Casado ha pronunciado este martes uno de sus últimos discursos como presidente el PP ante la junta directiva nacional del partido. En él ha brindado su apoyo total al candidato llamado a tomar las riendas del partido, Alberto Núñez Feijóo, pero no se ha despedido sin reivindicar su legado ni lamentar el trato que ha recibido por la guerra interna tras la crisis con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «Creo que no me lo merezco, ni se lo merecería ninguno de nosotros», ha subrayado el dirigente conservador sobre los acontecimientos de los últimos días que le pedían que diera un paso al lado.

El todavía máximo dirigente del PP ha asegurad que no concibe la política «sin la ética de la responsabilidad» y ha defendido que «siempre hay que anteponer la opción difícil a la cómoda, y nuestros principios no sirven de nada si no nos atenemos a ellos en los momentos más complejos». Una alusión velada a Díaz Ayuso, que no ha acudido a la reunión del comité ejecutivo, aunque sí a la junta posterior, donde ha sido la prmera en intervenir en el turno de ruegos y preguntas.

Casado ha asegurado tener «la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración» y haber antepuesto los intereses del partido a los suyos en todo momento. Insistió en la «felicidad» por haber representado a la organización popular y haber formado parte de la historia de España, «al lado de Fraga, Aznar o Rajoy». Ha querido destacar también lo orgulloso que está de la labor de todos los barones, cargos y parlamentarios que le han acompañado, «en especial Alberto Núñez Feijoo que siempre me ha brindado su lealtad y amistad, las mismas que él recibirá de mi para lo que decida hacer en un futuro».

El líder popular ha deseado «toda la suerte» a su sucesor, además de «mucho acierto en su empeño» y «todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar». «El mío -dijo ante los presentes- lo tendrá el primero, desde la máxima prudencia y discreción».