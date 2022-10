Antonelli solicita la baja del PSOE por ralentizar la 'ley trans'

Carla Antonelli, la primera mujer trans que fue diputada en España, ha solicitado su baja de la militancia del PSOE. En un largo hilo que ha publicado en su perfil de Twitter y en un comunicado que reproduce en Facebook, Antonelli explica las razones que han motivado esta decisión y que sintetiza en «la profunda decepción y vacío con el proceder en la 'Ley Integral Trans y LGTBIQ+'», en el que observa que se quiere «quebrantar» la voluntad popular.

Antonelli lamenta y denuncia la que califica de «nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la ley». Teme que la tramitación de la norma se lleve al próximo año, cuando ya se esté inmerso en las elecciones autonómicas y municipales, que se pueden convertir, dice, en el argumento para nuevos retrasos. Por ello, Antonelli advierte del riesgo de que llegue el final de la legislatura sin que la ley trans esté aprobada.

«Aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena», afirma Antonelli en la red social. «Fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida», añade, para recordar que el PSOE es la formación política por la que ha pedido el voto desde hace 45 años, «desde aquel 13 de agosto de 1977» cuando, rememora, apareció en la «prensa escrita de la época» y la calificaron de «travesti politizado».

Antonelli «exhorta e invoca» al presidente del Gobierno «para que vuelva a poner la ley en su sitio, como hizo en su momento, que cierre los plazos de enmiendas y se continúe su trámite de urgencia, por la palabra dada y el compromiso adquirido».

«Habrá personas que se preguntarán ¿por qué hoy y no cuando se inició este delirio y odio desatado en contra de los derechos de las personas trans hace ya dos años y medio? Y la respuesta es simple, porque hay gotas que colman los vasos llenos y a punto de rebosar», confiesa Antonelli, quien agrega que si se ha mantenido hasta ahora en el PSOE ha sido «porque había que pelearlo hasta que fuera ley», en referencia a la norma que reconoce los derechos trans, al igual que recuerda que hizo en el año 2007 con la norma sobre la identidad de género, cuando, explica, «hubo que anunciar una huelga de hambre en protesta ante la indolencia de que no se quisiera llevar a trámite a pesar de ser un compromiso electoral».

El PSOE niega retrasos

Isaura Leal, secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, ha negado que en la tramitación de la 'ley trans' se esté produciendo algún retraso. Leal ha explicado que «apenas han pasado doce días desde el debate de totalidad» y que éste «es un tiempo muy escaso en la tramitación de los muchos proyectos y proposiciones» frente a la media de quince y veinte días que se superan «en prácticamente todas las ocasiones».

«Retrasos, no. Tiempo para dedicarle a la importancia que tiene este proyecto de ley, sí», ha tratado de zanjar Leal la polémica.

La secretaria general del grupo socialista ha recordado el «momento muy singular» en el que se encuentra el Congreso de los Diputados, inmerso también en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Leal también ha desmentido que la ampliación del plazo esté ligado al posible contenido que pudiera ser objeto de enmienda, es decir, al deseo de parte del PSOE de modificar lo relativo a la autodeterminación de género.

«Yo quisiera que sus motivos no vinieran producidos por falsos rumores, por informaciones que carezcan de fundamento. Espero y deseo que su decisión no venga determinada por haber escuchado comentarios que no son ciertos», ha asegurado Leal, quien ha querido ratificar que se cumplirá el compromiso de aprobar la 'ley trans'. El objetivo del Ministerio de Igualdad es que la norma salga adelante en diciembre.

Antonelli coincide con Podemos en sus críticas

Lo cierto es que la crítica vertida por Antonelli coincide con la que ha transmitido Podemos en los últimos días. Alejandra Jacinto, coportavoz estatal de esta fuerza política, comunicó ayer su inquietud ante la posibilidad de que el PSOE estuviera alargando más la tramitación de la Ley Trans y llegara a poner en cuestión el derecho a la autodeterminación de género, introduciendo modificaciones al texto. Y este martes mismo, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha insistido en su sospecha de que el PSOE pretende retrasar la aprobación de la norma con otra ampliación del plazo de enmiendas.

El PSOE, aunque aprobó la defensa de las personas trans en su congreso de Valencia, en realidad se encuentra dividido ante la 'ley trans' y hace unos días, la vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, reconoció que la norma está abierta a enmiendas y mejoras durante su proceso de tramitación, quizás para recoger las inquietudes del feminismo socialista más crítico con su texto actual, cuya voz ha recobrado protagonismo después de la celebración de unas jornadas. También en las últimas semanas Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, ha reiterado sus discrepancias con la letra que sale del departamento de la ministra de Igualdad, Irene Montero: «La 'ley trans' puede destrozar la potente legislación de igualdad de nuestro país», llegó a expresar en una entrevista.

El punto principal de controversia se encuentra en la autodeterminación de género. El texto de la norma que presentó Irene Montero y que aprobó el Consejo de Ministros establece que se pueda efectuar el cambio de sexo en el registro sin pasar por el cambio efectivo de sexo, sin seguir tratamientos hormonales. Es contra eso contra lo que se manifiesta el feminismo clásico del PSOE.