Un camarero en el Congreso: «Hacía tiempo que no sudaba tanto»

«Hacía tiempo que no sudaba tanto». No lo dice Pedro Sánchez sino Alberto, uno de los siete camareros que este miércoles por la mañana, horas antes del inicio de la sesión de investidura, corría de un lado para otro tras la barra del bar del Congreso sirviendo cafés, zumos de naranja y pinchos de tortilla en cantidades nunca vistas en lo que va de esta recién nacida XV legislatura. Tilas no le pidieron ninguna, pero no habría venido mal habida cuenta de que se esperaba una cita de alta tensión, que, de momento y afortunadamente, discurre sin el voltaje de las calles. Fuera del hemiciclo, 1.600 policías, el mismo dispositivo de un partido de fútbol de máxima rivalidad, blindaban el Congreso, convertido en una cámara acorazada. Dentro las cosas no se desbordaron y en el bar, diputados, periodistas e invitados confraternizaban en torno a una barra en la que se hablaba y mucho de la amnistía, una palabra que, por cierto, Sánchez tardó 85 minutos en pronunciar en su discurso de investidura.

«Hoy va ser un día intenso», admitía José María Mayoral, portero mayor del Congreso, más de 40 años trabajando en la Cámara, preparado para su enésima investidura. «Será un día largo», decía mientras apuraba un cortado a las diez de la mañana. El ambiente en el Congreso está siendo el de los grandes días. En la tribuna de prensa (hya acreditados 504 periodistas de 150 medios) no cabía un alfiler y al frente de la toda tropa de plumillas el veterano periodista Miguel Ángel Aguilar (80 soles le alumbran) recordaba que él lleva cubriendo los debate del hemiciclo desde que Franco aprobó en el año 1966 la Ley Orgánica del Estado. Claro que en aquella época, debates había pocos por no decir ninguno. Noticias relacionadas Las promesas económicas: mantener el IVA reducido de alimentos y transporte gratuito para jóvenes y parados José María Camarero Las promesas sociales: menos listas de espera, mejor salud mental y más agenda feminista Álvaro Soto A Sánchez se le ha visto más delgado y con más canas que hace mes y medio cuando recibió el encargo del Rey de tratar de formar gobierno. Su discurso, de una hora y 45 minutos, ha sido interrumpido por aplausos hasta en 55 ocasiones (a casi una ovación cada tres minutos). En este primer tiempo del partido (a partir de las 15.30 comenzará la segunda parte), no ha tenido que desplegar su manual de resistencia. Se ha limitado a tratar de recuperar el control del relato para intentar convencer de las bondades para la convivencia nacional de la ley de amnistía y sus cesiones a los independentistas. A Sánchez le ha costado entrar en la materia de la que todo el mundo habla. Los primeros compases de su discurso los habría firmado el mismísimo secretario general de la ONU, con sus advertencias a la emergencia climática, la desigualdad de las regiones y los conflictos bélicos. Luego ya entró en los asuntos domésticos para solaz de su bancada. Yolanda Díaz, de blanco, no dejaba de sonreír, tal vez para compensar los rostros serios de las ministras Ione Belarra e Irene Montero, que apuran sus horas en la bancada azul. También se le veía de muy buen a humor a la vicepresidenta Nadia Calviño. La olla a presión que se podía esperar del Congreso por la tensión en las calles de los últimos días no ha sido tal, aunque es verdad que queda la jornada vespertina y la de mañana jueves, donde la oposición ha de poner toda la carne en el asador. La presidente del Congreso, Francina Armengol, solo tuvo que llamar al orden a sus señorías en dos o tres ocasiones sin que la cosa fuera a mayores. «Les ruego que guarden silencio, un poco de seriedad y un poco de respeto», les dijo Armengol cuando Sanchez acusó a «muchos ayuntamientos del PP y Vox» de haber eliminado los carriles bici. Y ya se sabe que el presidente es un consumado aficionado al ciclismo que suele salir con la 'cabra' de incógnito por los alrededores de la Moncloa. Begoña Gómez en la bancada José Ramón Ladra En la tribuna de invitados estaba la discreta Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, con chaqueta y pantalón rojo. También andaban por allí los dirigentes sindicalistas de UGT y CCOO y muchos barones socialistas, entre los que no estaba Emiliano García Page. No vimos esta vez el Padre Angel, que sí estuvo en el intento de investidura de Feijóo y que lo mismo te acude a tres bodas que a un funeral. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, fue otra de las invitadas al palco. En las bancadas de la oposición, Abascal no dejaba de tomar notas y Feijóo intercambiaba comentarios con Cuca Gamarra, sin dejar de prestar atención al discurso de Sánchez, quien no lo citó por su nombre hasta casi cumplida una hora del mismo para cierto mosqueo del líder del PP. En breve, veremos la respuesta del ganador de las últimas elecciones a Sánchez. Una cosa es segura: el PP no hará un Óscar Puente y será Feijóo quien replique al aspirante.

Debate de investidura de Pedro Sánchez