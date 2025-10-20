Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión del Parlamento, en directo: Pedro Pacheco presenta el informe del sector público local de 2022
Pablo Creso y Francisco Correa en la sesión del juicio de Gürtel de este lunes Efe

Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta

La Fiscalía confirma en la primera jornada de la vista que 20 de los 25 acusados han admitido los hechos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Los cabecillas de la trama Gürtel han admitido el fraude a Hacienda y el blanqueo de capitales en el último juicio contra la trama corrupta que salpicó al Partido Popular de Mariano Rajoy ... . Según reveló la Fiscalía en la primera sesión de esta vista oral en la Audiencia Nacional, 15 de los 20 acusados –entre ellos, el líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo- han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público a cambio de una condena menor por las irregularidades fiscales que cometieron con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  5. 5 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  6. 6 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  7. 7

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  8. 8 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  10. 10 El Festival Agáldar se aplaza debido a la lluvia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta

Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta