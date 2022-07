Borràs avisa a ERC: «No dimito, no pienso rendirme»

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no piensa dimitir como le ha pedido la mayoría de los grupos de la Cámara catalana, incluidos ERC y la CUP, que fueron quienes votaron su investidura. Borràs ha comparecido este martes desde el Parlament para proclamar su «inocencia» y para advertir al resto de partidos, en especial a Esquerra, de que no piensa «rendirse». «No he cometido ningún delito, me siento especialmente orgullosa de la tarea que hice en la Institució de les Lletres Catalanes», ha asegurado.

ERC lleva días presionando a la presidenta del Parlament y presidenta de Junts para que renuncie al cargo, ante la previsible e inmediata apertura de juicio oral por parte del TSJC por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude durante su etapa en el ILC. Está acusada de fraccionar 18 contratos por valor de más de 300.000 para favorecer a un amigo. Dos de sus antecesores, Carme Forcadell y Roger Torrent, ambos de ERC, han evitado estos días apoyar a la presidenta.

Según los republicanos, si Borràs es procesada, el Parlament deberá activar la aplicación del artículo 25.4 del reglamento del hemiciclo. Este afirma que «la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral (si es por delitos de corrupción) y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». «La cuestión es qué decisión tomará la presidenta del Parlament cuando haya apertura de juicio oral. Qué hará para proteger la Cámara, qué hará para proteger el prestigio de la institución, para no arrastrar a la institución y abocarla a una causa judicial. Para no arrastrar al proyecto independentista y mancharlo de posible mala praxis o de corrupción porque las instituciones están siempre por encima de las personas«, afirmó ayer ERC.

Borràs ha replicado que no ha cometido ningún delito, que en todo caso su causa penal es «persecución» política y que no debe dimitir porque es víctima de la «represión» del Estado. Además de cargar contra quienes en el independentismo dan por buenos los informes de la Guardia Civil y usan a la «justicia española» para apartarla, ha advertido de que no se siente interpelada por el artículo del reglamento que debería hacerle dimitir, pues a su juicio vulnera la presunción de inocencia. «Pensando en la dignidad del Parlament, pienso que no tengo que dimitir», ha afirmado. «Se me quiere condenar antes de ser juzgada», ha dicho. «Hay políticos que quieren hacer de jueces», ha rematado.

La posición de Borràs contrasta con la de ERC y ya se anticipa un choque entre los dos socios del Govern, que está por ver si llega a afectar a la coalición. Todo dependerá de hasta dónde quiera llegar la dirección de Junts en la defensa de su presidenta. La presidenta del Parlament ha dicho que se defenderá con toda las fuerzas. Hace tiempo que aboga por romper con ERC, si bien el sector más pragmático del partido no está de acuerdo.