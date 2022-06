Bolaños y Vilagrà buscan desbloquear las relaciones entre el Gobierno y el Govern

El ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y la consejera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, se reunirán este miércoles en Madrid. La cita llega mes y medio después del último encuentro, fugaz, entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en Barcelona, donde se vieron unos minutos en las jornadas del Círculo de Economía y acordaron volver a verse, esta vez sí, en privado para abordar la crisis de las relaciones entre los dos gobiernos tras el caso Pegasus.

El encuentro de mañana entre Bolaños y Vilagrà, el segundo entre ambos desde el estallido del escándalo por el espionaje a una sesentena de dirigentes independentistas, debe servir para preparar la cita entre los dos presidentes, pendiente desde el 4 de mayo, en que Aragonès, que fue uno de los espiados, trasladó al presidente del Gobierno que la situación «es grave y hay que hablarlo cara a cara». La Generalitat ha dicho que tiene muy poca confianza en la reunión y que hay que ver si de ahí sale cerrado un encuentro entre los dos jefes de gobierno.

Desde el estallido del caso Pegasus, el Govern decidió congelar las relaciones con el Gobierno. No llegó a romper del todo, pero sí dejó los contactos a un nivel técnico. La semana pasada, el Govern anunció que en el mes de julio no habrá reunión de la comisión bilateral mixta Estado-Generalitat. La reunión entre los dos titulares de la cartera de Presidencia se celebrará un año después de la decisión del Gobierno de conceder los indultos a los nueve presos del 'procés' y tres días después de las elecciones andaluzas, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta y el PSOE quedó derrotado. La convocatoria del encuentro es el primer movimiento del Gobierno tras las elecciones.

La reunión será a las 4 de la tarde y está prevista la comparecencia de ambos a la conclusión de la cita. Según el Govern, el único punto del orden del día es abordar el «bloqueo» en las relaciones entre los dos ejecutivos. La convocatoria, según el Govern, es un acuerdo de las dos partes para intentar «desbloquear» la situación, y para forzar al Gobierno a que «mueva ficha». «Esta reunión no normaliza nada», ha advertido Plaja. «No es una vuelta a la normalidad, las relaciones están congeladas», ha insistido. La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, vio «en estado de normalidad y máxima cordialidad» las relaciones con el Govern.

La Generalitat acude al encuentro a buscar garantías de que el espionaje no se repetirá y a pedir explicaciones sobre el caso Pegasus. Según el Gobierno catalán, en estos momentos no se dan las condiciones para reanudar la mesa de diálogo entre los dos ejecutivos para abordar el conflicto catalán. «Se han de dar los requisitos adecuados, no hay garantías a día de hoy, pero veremos qué sale de la reunión», ha señalado. El Govern habla de bloqueo y acusa al Gobierno de «deslealtad». «Sánchez no ha salido reforzado de las elecciones andaluzas», ha advertido la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Al margen del caso Pegasus, el Gobierno catalán ha cagado las tintas en los últimos días por la cuestión de las inversiones en Cataluña. Ha vuelto a agitar el agravio por las infraestructuras. Entre ellas, la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. La Generalitat cree que el Gobierno ha permitido que el «anticatalanismo» que a su juico practica el presidente de Aragón, Javier Lambán, haya ganado.