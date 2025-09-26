Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este viernes una iniciativa ciudadana que proponía un cambio en el callejero de la ciudad: sustituir la ... calle Sabino Arana, fundador del PNV, y rebautizarla con el nombre de Miguel Ángel Blanco, en homenaje al concejal del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997. La moción ha llegado al pleno del consistorio barcelonés después de que una plataforma ciudadana recogiera 40.000 firmas para un cambio en el nomenclátor. No obstante, la petición de cambio del nombre de la calle, que está en el barrio de Les Corts desde 1979, muy cerca del Camp Nou, ha sido ampliamente rechazado con los votos del PSC, Esquerra, Junts y los comunes. Solo han votado a favor el PP y Vox, que suman el 14% de los concejales en el Ayuntamiento de Barcelona.

Las dos formaciones de la derecha han defendido su voto, desde el argumento de que a su juicio Arana era un «racista» y un «xenófobo». La teniente de alcalde de Memoria Democrática, Raquel Gil, ha replicado que el nomenclátor de la ciudad «no se tiene que construir en contra» de nadie. El resto de las fuerzas, que han votado en contra del cambio de nombre de la calle, han acusado a los populares y a la extrema derecha de politizar a las víctimas del terrorismo. La iniciativa ciudadana la ha impulsado la asociación Convivencia Cívica Catalana. Su presidente, Ángel Escolano, ha cargado contra Sabino Arana: «Esta no es una proposición que vaya contra el País Vasco, sino contra una persona racista y xenófoba que generó división y fanatismo».

Junts ha defendido la permanencia del nombre dedicado al fundador del PNV. «Amigo de Cataluña y de Barcelona» y fundador de un partido «netamente democrático», según el portavoz municipal postconvergente, que ha pedido al equipo de gobierno buscar un espacio en la ciudad para homenajear a Blanco. ERC ha llamado a no generar un «conflicto entre vascos buenos y vascos malos» y los comunes ha apelado a no usar esta iniciativa «como un elemento de confrontación con el nacionalismo vasco». Su asesinato «simbolizó el principio del fin de ETA», según el portavoz del PP. «No se trata tampoco de borrar la historia, sino decidir los nombres que queremos honrar en nuestras calles», ha señalado el concejal popular. «Incluir su nombre en el callejero supone recordar la fuerza de la sociedad unida contra el odio», ha rematado.