Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Alalpardo, Miguel Ángel Medranda, y Ayuso, en una etapa de la Vuelta. EFE

Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard

«Este ciclista no merece ser recibido sobre cajas de hielo», afirma la presidenta de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:09

El choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central por la suspensión de la etapa de Madrid ... de la Vuelta continúa. Ayuso ha anunciado este jueves que concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ganador de la ronda, el danés Jonas Vingegaard, con la Medalla Internacional.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard

Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard