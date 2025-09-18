Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard

El choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central por la suspensión de la etapa de Madrid ... de la Vuelta continúa. Ayuso ha anunciado este jueves que concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ganador de la ronda, el danés Jonas Vingegaard, con la Medalla Internacional.

Ayuso ha justificado la medalla a Vingegaard con el argumento de que este ciclista «no merece ser recibido sobre cajas de hielo», en referencia al improvisado podio en el que se le entregó el trofeo, una vez que la etapa de Madrid del pasado domingo fue suspendida por los incidentes provocados por los grupos propalestinos. Sobre la Vuelta, ha criticado que el Gobierno central la haya querido «desguazar». «Por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo y alegre vamos a ver estas dos condecoraciones», ha insistido.

La presidenta de Madrid también ha expresado su apoyo a los 22 policías que fueron «abandonados» en la final de la Vuelta y fueron «agredidos», con «mucha presión y muy poca ayuda política», ha subrayado.

Con esta decisión, Ayuso también entra en el difícil debate interno del PP sobre la situación en Gaza. En la sesión de control al Gobierno el miércoles, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, trató de ubicarse en una posición centrada entre los 'halcones' y las 'palomas' del partido al afirmar que «la masacre de civiles debe parar y los civiles palestinos no son terroristas».

Sin embargo, unas horas después de estas palabras, el expresidente del Gobierno José María Aznar respaldó con toda firmeza a Israel. «Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa», dijo en la apertura del Campus FAES 2025.