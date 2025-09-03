Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Isabel Díaz Ayuso, en un acto de la Comunidad de Madrid. Efe

Ayuso endurece su discurso anti inmigración para frenar a Vox

La baronesa del PP reclama al Gobierno la deportación de 46 menores acogidos en Madrid, uno ellos acusado de violación

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:44

Isabel Díaz Ayuso ha hecho suyas algunas de las tesis de Vox respecto a la inmigración irregular, una propuesta de mano dura con la que ... la extrema derecha está sacando rédito en las encuestas electorales. Este miércoles, el Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamó de forma oficial al Ejecutivo central la deportación de 46 de los menores que acoge la región, uno de ellos acusado de la violación de una chica de 14 años el pasado fin de semana tras escaparse de un centro de acogida. La Comunidad de Madrid basa su petición en «la imposibilidad de integración» de estos jóvenes. «El Ejecutivo de Pedro Sánchez trae menores con perfiles cada vez más complejos que después abandona», justificó por su parte Ayuso.

Espacios grises

