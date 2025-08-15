Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la festividad de La Paloma en Madrid este viernes. EFE

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende «procesiones, belenes y cabalgatas» advirtiendo que la religión judía «cada vez es más perseguida»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:54

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado este viernes a la primera línea política con motivo de las fiestas por ... la Vigen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital. La baronesa del PP se ha referido por primera vez a la polémica de Jumilla (Murcia), donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El diputado Yoné Caraballo responde a la polémica por su vídeo de vacaciones
  2. 2 Acción contra las ratas en La Paterna: comienza la retirada de gallos y gallinas
  3. 3 Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña
  4. 4 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  5. 5 Cuatro detenidos en Telde por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
  6. 6 Cambios en las notas de corte de la ULPGC: Medicina destrona a un doble grado y Biotecnología se estrena a lo grande
  7. 7 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción
  8. 8 ¿Qué tiene que saber de la huelga de handling que afectará a los aeropuertos canarios?
  9. 9 A prisión provisional por el homicidio de Miguel, que murió quemado dentro de su furgón
  10. 10 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»