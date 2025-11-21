Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada

Isabel Díaz Ayuso compareció un día después del anuncio de la condena a Álvaro García Ortiz por filtrar datos confidenciales de su pareja, Alberto ... González, para responsabilizar a Pedro Sánchez de usar de forma arbitraria los poderes del Estado con el fin de acabar con su carrera política. En un tono aún más duro que el mostrado ayer por Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña afirmó que el líder socialista ha sido condenado junto a su fiscal general del Estado.

La baronesa del PP, que eludió cualquier alusión al procesamiento de González, enumeró una lista de maniobras que ha intentado el presidente del Gobierno para exonerar al máximo responsable del Ministerio Público, al que, dijo ayuso, unió su destino desde el momento en que proclamó en público apoyo inquebrantable para que no dimitiera, llegando al extremo de tratar de «imponer la sentencia al Tribunal Supremo en mitad del juicio«.

Respecto a la condena, la presidenta madrileña destacó que «este ataque del aparato del Estado a un ciudadano no puede volver a repetirse», como tampoco puede tolerarse que «se intente poner al Estado a disposición del Gobierno para protegerlo de su corrupción. En este punto, recurrió a «la autocracia» que, en su opinión, ha impuesto Sánchez en España y que además de la apropiación de los poderes públicos por parte del Ejecutivo incluye el culto al líder, en este caso el socialista. Y ahora, contrariado por el varapalo judicial al fiscal general, Ayuso dijo temer «una respuesta desquiciada» del jefe del Ejecutivo ya que ese, continuó, «es su modus operandi».

«Nuestra Nación se encuentra en el momento más delicado desde entonces (1975) y, llegados a este punto, sólo puede ganar o la autocracia o la libertad», añadió en su breve alocución Ayuso, quien volvió a denunciar el «guerracivilismo» en el que el presidente del Gobierno ha sumido a los ciudadanos. «España no quiso bandos en su momento y tampoco los quiere ahora ahora, en ese siniestro muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles, que se quede él solo», concluyó la dirigente popular.