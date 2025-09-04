Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en las escalerillas de un Falcon Europa Press

Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja Paris para reunirse con Zelenski

La aeronave ha sufrido una incidencia a los 40 minutos de viaje que le ha obligado volver a Madrid

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:11

Una avería en pleno vuelo del Falcon que trasladaba la mañana de este jueves a Pedro Sánchez a París para asistir a la reunión de ... la Coalición de Voluntarios por Ucrania obligó al avión a regresar a Madrid. La aeronave tuvo que darse la vuelta después de 40 minutos de vuelo por una incidencia cuya naturaleza no fue revelada, por lo que el presidente del Gobierno finalmente participó en el encuentro por videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa, tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz sin mayores contratiempos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  6. 6 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  7. 7 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  8. 8 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  9. 9 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  10. 10 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja Paris para reunirse con Zelenski

Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja Paris para reunirse con Zelenski