Argelia garantiza el suministro de gas a España «en cualquier circunstancia»

No habrá restricciones de Argelia a la exportación de gas a España. Pese al anuncio del Gobierno de aceptar el plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental, el presidente argelino, Abdelmayid Tabune, ha asegurado que las relaciones comerciales con el Estado español son «fuertes y firmes» y que cumplirá con sus compromisos de gas «cualquiera que sean las circunstancias».

Las palabras de Tebune zanjan cualquier controversia, alimentada sobre todo por los grupos de la oposición española, respecto a la solidez del acuerdo entre ambos países para el suministro de esta fuente de energía, que representa el 45% de la demanda nacional y por la que se pagó el pasado año 2.600 millones de euros.

El también ministro de Defensa de Argelia quiso «distinguir» entre la responsabilidad del Gobierno respecto al Sáhara Occidental y la relación firme con el Estado español. «Con este tenemos relaciones fuertes y muy firmes», ha declarado Tebune, quien ha asegurado que Pedro Sánchez ha adoptado una decisión impopular. «No ha recibido el apoyo del resto, ni en el Congreso de los Diputados ni en las calles», ha indicado en una entrevista a la televisión pública del país.

No obstante, el exdirigente del Frente de Liberación Nacional, el partido de Abdelaziz Buteflika, ha rechazado que estas declaraciones supongan una injerencia en las decisiones del Ejecutivo de coalición. «No me entrometo en los asuntos internos de España, pero nosotros, como país observador en lo que concierne al Sáhara Occidental, consideramos a España potencia administradora», ha explicado.

Con todo, Tebune ha querido insistir en un mensaje de apaciguamiento y ha garantizado que su país cumplirá absolutamente todos los acuerdos en lo que se refiere al suministro de gas a España después de que, a principios de mes, la empresa argelina Sonatrach avisara de la posibilidad de «recalcular» los precios.

«Para tranquilizar a nuestros amigos españoles, al pueblo español: Argelia jamás se deshará de sus compromisos en el suministro de gas a España, cualquiera que sean las circunstancias», ha zanjado el mandatario.

«Es inaceptable, ética e históricamente»

En cualquier caso, en un mensaje dirigido sobre todo al pueblo saharaui y al Frente Polisario, histórico aliado de Argel en su conflicto territorial con Marruecos, Tebune acusó a Sánchez de incumplir la legalidad internacional al aceptar el plan de autonomía marroquí.

«Lo que ha hecho España es inaceptable, ética e históricamente», ha declarado el dirigente independiente, ganador de las elecciones en diciembre de 2019, quien ha recordado al Gobierno español que «su responsabilidad perdura en el Sáhara Occidental ante la legalidad internacional».

«Mientras no se llegue a una solución, cualquiera que sea, es considerada como la potencia administradora», ha declarado el presidente argelino. «Los otros se pueden alinear o no, es su problema. Pero España no. No tiene derecho a entregar un territorio colonizado a otro país. Ese es el problema con España», ha manifestado.