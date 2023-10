Aragonès insiste en que la investidura debe servir para avanzar en el referéndum

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado ese domingo el referéndum ilegal del 1-O, que ha calificado como un «éxito sin precedentes» y como el «momento que marcó la historia» de Cataluña.

El independentismo conmemora este domingo el sexto aniversario del referéndum ilegal de 2017. La investidura de Pedro Sánchez marca la efeméride. Por primera vez son los dos principales partidos soberanistas responsables de la organización y celebración del 1-O, ERC y Junts, los que negocian la gobernabilidad española. Hasta ahora, había unos independentistas 'buenos' (los que se negaban a implicarse en la estabilidad de la política española) y los 'malos' (los que apoyaban a Sánchez).

El giro de guion de Carles Puigdemont, dispuesto a investir al candidato socialista, ha descolocado al movimiento secesionista, que en cualquier caso, exibirá este domingo más unidad que en años precedentes. El acto de conmemoración del año pasado acabó como el rosario de la aurora, con pitada, abucehos e insultos hacia Carme Forcadell, dirigente de ERC que tomó la palabra en el acto convocado por las entidades soberanistas.

La amnistía y las bases de un nuevo referéndum condicionan la investidura. Aragonès ha pronunciado un discurso institucional desde el Ayuntamiento de Fonollosa (Barcelona), desde el que ha reivindicado el 1-O y ha aprovechado para presionar a Pedro Sánchez, pues ha insistido en situar el referéndum en la ecuación para su investidura, como la polémica moción aprobada por el Parlament esta semana. Ha señalado que hay margen para ponerse de acuerdo en las negociaciones, pero ha advertido al mismo tiempo que el acuerdo para la investidura debe servir para «avanzar en el referéndum». Hay exigido la amnistía como paso necesario para que regresen los políticos huidos al extranjero y para que nadie más entre en prisión por su implicación en el 'procés'. Pero ha avisado a Sánchez de que la amnistía por sí sola no resuelve el conflicto. «La autodeterminación debe situarse en el centro de la resolución del conflicto», ha avisado. Aragonès ha instado además a la unidad del independentismo para hacer realidad un nuevo referéndum cuyo resultado sea «respetado e implementado». «Lo haremos con toda la convicción, buscando el punto de encuentro que debemos ser capaces de construir», ha afirmado.

El independentismo vuelve a salir este domingo a la calle para conmemorar el 1-O. El acto central es este tarde, a las 6 en la plaza de Cataluña, con un mitin, organizado por el Consejo para la Repúblicam la ANC, Òmnium, la AMI y la Intersindical. Intervendrá Carles Puigdemont como presidente del Consejo para la República. Será su primera comparecencia pública, por vía telemática, desde que hace un mes fijó las condiciciones para negociar con Sanchez. Desde Bruselas, llamó al presidente del Gobierno a llegar a un acuerdo histórico. La presidenta de la ANC, Dolors, Feliu, ha censurado este domingo la apelación del expresidente a un acuerdo histórico. «No queremos pactos históricos ni mandangas históricas», ha advertido en un acto donde ha reivindicado el 1-O y también la respuesta violenta del independentismo tras las sentencias del 'procés' en las algaradas de la plaza Urquinaona de Barcelona. «Solo queremos la fecha histórica de la independencia», ha asegurado Feliu, que ha insistido en que la amnistía es una «trampa», pero que si se aprueba en el Congreso, el Parlament debería, de inmediato el mismo día, reactivar la declaración unilateral de independencia. «Nuestros diputados están en el Congreso negociando no sé qué», ha dicho. «La independencia se aquí, no en el Congreso», ha avisado. Feliu, como en el 11-S, ha exigido elecciones en Cataluña, si el Govern y los partidos nacionalistas no son capaces de hacer la independencia.