Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Fernando Jiménez, experto del Greco del Consejo de Europa, las disecciona e insta: «¿Quieren concienciar? Pues compórtense deotra manera»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:03

En una fecha tan intempestiva como el 9 de julio, el presidente Sánchez compareció ante el Congreso, forzado por la escandalera de la imputación y ... posterior ingreso en prisión de Santos Cerdán, para dar explicaciones y ofrecer como lenitivo el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Un paquete de iniciativas elaboradas en colaboración con la OCDE, alguna de nuevo cuño y varias remozadas, que Fernando Jiménez Sánchez disecciona para este periódico con esceptismo, conociendo el percal de dónde viene el país y a la espera de que se desbroce «la letra pequeña».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Desembarcan en Arguineguín a los 248 migrantes que se encontraban a la deriva
  3. 3 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  4. 4 La Feria de Ganado del Pino 2025 llena Osorio de tradición y vida rural
  5. 5 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  6. 6 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  7. 7 La asociación Santa María Goretti denuncia «la inacción de Parques y Jardines» en Piletas
  8. 8 Siete menores migrantes solicitantes de asilo llegan este domingo a la Península desde Canarias
  9. 9 El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros
  10. 10 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez