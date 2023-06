Rubiales pide disculpas a última hora a Bendodo por llamarle «judío nazi»

La hasta ahora presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha pedido finalmente disculpas al coordinador general del PP, Elías Bendodo, tras llamarle el miércoles en redes sociales «judío nazi». En otro mensaje en Twitter escrito este jueves por la noche, añade que también lamenta el «daño causado» que esta afirmación haya podido causar a los socialistas sevillanos.

«Pido sinceras disculpas al señor Bendodo en lo que le haya podido molestar. No era esa mi intención», escribía a última hora la histórica socialista en un mensaje, en el que aprovechaba para confirmar su renuncia como presidenta del PSOE de Sevilla. El anuncio de que dejaba tal cargo para «zanjar la polémica creada» lo había hecho por la mañana, al tiempo que se ratificaba en parte de su descalificación personal hacia el número dos de los populares.

«Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas y corrijo: Bendodo es un nazi», decía con ironía la dirigente socialista ante el revuelo causado por sus palabras. Poco después, al ver que las críticas arreciaban por no retirar su descalificación, escribía que «no he ofendido a los judíos españoles ni a ningún judío. Les tengo un respeto infinito. A los judíos, no a Bendodo. No confundamos. No soy ni machista ni xenófoba ni antisemita ni homofoba ni antitrans ni antinada. Sin igualdad no hay libertad. ¿Lo entendéis?».

«Se califica a sí misma»

El propio Bendodo, que proviene de una familia judía sefardí, replicó a Rubiales, asegurando que «quien califica así, se califica a sí mismo». Acto seguido anunciaba que presentará una querella contra la dirigente socialista por delito de odio ante lo que su formación política considera «una actuación que no se puede consentir ni tolerar en una sociedad como la española, que ha luchado para desterrar este tipo de ataques».

También Cuca Gamarra, secretaria general de los populares y el PP como partido rechazaron las palabras de Rubiales, así como la Federación de Comunidades Judías de España, que representa oficialmente a los judíos españoles. Por su parte, Miguel Ángel Moratinos, alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones y ex ministro de Exteriores con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, rechazaba «rotundamente los comentarios antisemitas contra el señor Elías Bendodo. Las diferencias políticas no justifican tales comentarios inaceptables basados en la religión, las creencias o la identidad.