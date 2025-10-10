Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya. EP

Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca 'pescar' también entre los no independentistas

Los de Puigdemont advierten a Sánchez de que las votaciones del debate de política general en el Parlament «agravan la grieta» con el Gobierno y con el PSOE

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:06

El Parlamento catalán votó este jueves en contra de que Cataluña celebre un referéndum de autodeterminación, Por segundo año consecutivo, la Cámara catalana ha tumbado ... una votación sobre una consulta soberanista. El independentismo ya no tiene mayoría absoluta y pierde votaciones. En la moción que planteó Junts sobre la celebración de un referéndum, votaron a favor los postconvergentes, ERC, los comunes y la CUP. En total, 65 escaños. Y votaron en contra el PSC, PP, Vox y Aliança Catalana, que suman 70 diputados.

