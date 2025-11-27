Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025
Víctor de Aldama llega al Tribunal Supremo en una declaración anterior Efe

Aldama vuelve hoy ante el juez con el ministro Ángel Víctor Torres en su diana

El conseguidor de la trama ha recuperado en las últimas horas copias de los iPhone 15 y 13 Pro en los que asegura que tiene pruebas claves del caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 05:50

Comenta

Víctor de Aldama vuelve a comparecer esta mañana de jueves como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el mismo instructor ante ... el que hace ahora un año decidió convertirse en 'arrepentido', confesar su papel en la trama 'Ábalos-Koldo-Cerdán' y, de paso, conseguir su libertad por esas revelaciones que todavía a día de hoy colean. Ahora, el magistrado Moreno le ha llamado para profundizar en el papel de una de las personas a las que el conseguidor señaló entonces como supuesto corrupto y al que seguido acusando en los últimos meses: el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

