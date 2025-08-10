Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El abogado Gonzalo Boye, antes de una comparecencia en el Tribunal Supremo. E. P.

El deshielo que viene

Entre líneas ·

El abogado de Puigdemont anticipa un acercamiento entre Junts y el PP que eleva la incertidumbre sobre la viabilidad de la legislatura

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:23

La semana termina con una bronca monumental entre el PP y el PNV a punto de iniciarse las vacaciones de verano. Pero se inició con ... una entrevista en el diario La Razón con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que resulta muy significativa y puede ofrecer algunas pistas de futuro bastante reveladoras. El letrado que defiende al expresidente de Cataluña entra de lleno en el terreno político y allana las relaciones entre Junts y el PP. De entrada porque arremete contra Pedro Sánchez, del que considera que «no es estadista» y sostiene que debería comenzar a preparar su estrategia de defensa jurídica para el día en el que deje de estar en La Moncloa. Nadie quiere hacerse fotos con él, afirma el abogado, y pone muy en duda que a Puigdemont le interese en este momento esa imagen cuando todos pensábamos que esa era la estampa que simbolizaba la aplicación de la 'amnistía política'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  4. 4 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  7. 7 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  8. 8 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  9. 9 Los 49 polizones aseguran que saltaron a la gabarra en alta mar desde un cayuco que se hundía
  10. 10

    Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El deshielo que viene

El deshielo que viene