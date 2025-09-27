'Adeu' al idilio Podemos-ERC

Les respeto enormemente, porque su gente es mi gente. Sus líderes son los mejores de nuestra generación. Siempre les entiendo, pero hoy no les entiendo». ... El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, apeló el martes, con guante de seda, al apoyo de Podemos a la delegación de competencias de inmigración a Cataluña pactada por Junts y el PSOE y que el Congreso acabó tumbando con los votos de los morados. Pese a la herida abierta entre los republicanos y el partido que lidera Ione Belarra, el diputado catalán prefirió no hacer leña del árbol caído y recordó lo conectadas que, en algún momento del pasado, estuvieron ambas formaciones.

Especialmente la pasada legislatura, cuando Pablo Iglesias y, posteriormente, su sucesora al frente la secretaría general explotaron la alianza con EH Bildu y ERC para minar, como oposición al Gobierno del que Podemos formaba parte, la mayoría del PSOE en la toma de decisiones en el Consejo de Ministros (al condicionar parlamentariamente un bloque de 51 diputados). Y, ya en los estertores de la misma, como fuerza de choque contra la promoción de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Sumar. Un episodio que tuvo como hito la votación de la reforma laboral en febrero de 2022, rechazada por los republicanos –en competencia con los comunes por un mismo electorado en el cinturón rojo de Barcelona– y que acabó aprobada de milagro gracias al recordado fallo del diputado del PP Alberto Casero.

«Me han preguntado si estoy preparando una candidatura con Bildu y ERC. La respuesta es sí. He pactado ya con Oriol Junqueras que seré el próximo presidente de Gobierno, él será vicepresidente primero y Arnaldo Otegi, vicepresidente tercero», bromeaba por aquel entonces el propio Iglesias, ya fuera del Ejecutivo de coalición, cuando se le preguntaba por la cercanía con los soberanistas catalanes y vascos.

Los morados consideran racista dejar de en manos de la Generalitat a los inmigrantes

La convivencia se enrareció, paradójicamente, cuando Podemos rompió con Sumar y saltó al Grupo Mixto en diciembre de 2023. Los morados empezaron a practicar en la Cámara baja una labor de «oposición frontal» que colisionaba, en ocasiones, con los intereses republicanos.

El mayor encontronazo tuvo lugar en noviembre del año pasado, cuando un error de Esquerra y Bildu acabó con la aprobación del decreto que agiliza el proceso de los desahucios 'okupas' que presentó el PNV. Belarra, pese a que los republicanos se disculparon por lo que consideraron «un error injustificable», hizo sangre con la cuestión, provocando gran malestar entre los republicanos. Antes del verano, y ya con la relación enrarecida, los morados desdeñaron la propuesta –embrionaria, eso sí– que lanzó Rufián para aunar fuerzas ante el ciclo electoral y la enmarcaron en «una idea personal» que no estaba respaldada por la dirección de su formación.

Pero el golpe al idilio ha llegado esta semana con el debate y votación de la delegación de competencias de inmigración. Desde que socialistas y junteros la pactaron en marzo, para que los de Puigdemont retiraran la propuesta que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, Podemos la calificó de «racista». Adjetivo que les valió una reprimenda por supuesto «anticatalanismo» por parte de Junts.

«Disparo a quemarropa»

A este pulso se sumaron los republicanos, que veían en la negativa de Podemos a ceder competencias a Cataluña una suerte de «centralismo» o «jacobinismo». Mientras Rufián recordaba, con nostalgia, cuando los morados les invitaban a sus congresos. «Y era aplaudido por los militantes, algo que me ayudó mucho en un momento difícil», reconoció el portavoz catalán. En las redes sociales, el exdiputado Joan Tardá y el propio Iglesias mantenían un enfrentamiento enconado.

«Es un disparo a quemarropa en la unidad de las izquierdas», zanjó el antiguo portavoz de ERC. Un mensaje que no tardó en responder el exlíder de Podemos: «Lo que no se olvidará es ERC posicionada contra los grupos antirracistas catalanes, ERC a favor de los CIE (los centros de internamiento de extranjeros)».