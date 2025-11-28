Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete en dos iglesias de Algeciras y asesinó al sacristán Diego Valencia Efe

El tribunal interna 30 años al asesino del sacristán de Algeciras por «alteración psiquiátrica»

La Audiencia Nacional le absuelve del crimen de enero de 2023, descarta su carácter terrorista y ordena su ingreso en un centro especializado al apreciar la eximente completa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

La Audiencia Nacional ha absuelto a Yassin Kanjaa, el joven marroquí juzgado por el asesinato del sacristán Diego Valencia, ocurrido en Algeciras el 25 de ... enero de 2023, y por causar heridas a otras dos personas. El tribunal aprecia la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, considera que no hubo motivaciones yihadistas en el ataque y ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  2. 2 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  3. 3 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  4. 4 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  5. 5 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  6. 6 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  7. 7 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  8. 8 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El tribunal interna 30 años al asesino del sacristán de Algeciras por «alteración psiquiátrica»

El tribunal interna 30 años al asesino del sacristán de Algeciras por «alteración psiquiátrica»