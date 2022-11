Abascal insta al PP a presentar una moción de censura El presidente de Vox asegura que los populares deben asumir tal responsabilidad tras no apoyar la que ellos presentaron en octubre de 2020

Vox traslada toda la presión al PP para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez tras la reforma del delito de sedición y la predisposición del Gobierno a hacer lo mismo con la malversación en el Código Penal. Su presidente, Santiago Abascal, ha instado a que los de Alberto Núñez-Feijóo asuman tal responsabilidad. «No renunciamos a presentarla, como ya hicimos, pero entendemos que otros tienen que asumir sus responsabilidades y le tendemos la mano».

Abascal no descarta presentar dicha moción desde Vox en el caso de que los populares no recojan el guante. La formación derechista ya presentó una moción en octubre de 2020 que fue rechazada por el resto de grupos, incluido el Partido Popular con Pablo Casado como presidente por aquel entonces. En 2021 también dijeron que se cumplían todos los requisitos para volver a presentar una, pero al final no lo hicieron. «Nuestro diágnostico era acertado y el Gobierno de Sánchez merecía y merece aún hoy una moción de censura», ha dicho.

El dirigente de la formación derechista ha cargado contra Sánchez por todo lo acaecido en la legislatura y en concreto por la reforma anunciada del delito de sedición. «El Gobierno de Bildu, ERC y Sánchez está arrasando con la libertad en España».

Respecto a cual sería el candidato idóneo a presentar en una eventual moción, Abascal sostiene que «puede haber un candidato de consenso mejor que Núñez-Feijóo». «Aunque nosotros estamos dispuestos a hablar y no descartamos nada», ha apuntado.