Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O

Santiago Abascal ha cumplido la amenaza de plantar al Rey en el desfile del 12-O y ha seguido la parada militar «desde la calle» y ... no ha acudido a la posterior recepción real que tradicionalmente se celbra en el Palacio Real. Su objetivo, mantiene, es evitar «blanquear al Gobierno corrupto», pero al mismo tiempo se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada marcando perfil propio frente a Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que sí estaban en la tribuna de autoridades. Especialmente en un momento en el que las encuentas recortan la distancia entre PP y Vox.

Abascal ha asegurado que Felipe VI no interpretará su ausencia en la tribuna de autoridades y en la recepción en Palacio Real de la Fiesta Nacional como un feo a la Casa Real, pese a que «hay muchos que quieren interpretarlo de esa manera» y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de «indecente, corrupto y traidor».

«No tengo ninguna duda de que el Rey no lo interpretará así. Nos hemos excusado ante él y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno, que es una mafia corrupta, está al frente del poder de España. Que no cuenten con nosotros para eso», ha señalado este domingo a los medios de comunicación, horas antes del inicio de los actos por el Día de la Hispanidad.

Feijóo se ha sumado a la crítica a Abascal por plantar al Rey en la tribuna de autoridades del desfile militar y ahora en la recepción en el Palacio Real. El líder del PP, que sí ha incidido en que la alternancia es «imprescindible» frente al Gobierno de Sánchez, ha subrayado que la ausencia es propia de grupos como Bildu.

Abascal ha asegurado que está tranquilo con la decisión tomada y convencido de que han hecho lo correcto. Asimismo, ha avanzado que esta postura de no compartir espacio con el Gobierno se mantendrá en el tiempo, salvo en «foros parlamentarios, como el Congreso».