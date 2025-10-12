Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abascal, a su llegada este domingo para presenciar en la calle el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional. EFE

Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O

El líder de Vox avanza que esta postura de no compartir espacio con el Gobierno se mantendrá en el tiempo, salvo en «foros parlamentarios, como el Congreso»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:43

Comenta

Santiago Abascal ha cumplido la amenaza de plantar al Rey en el desfile del 12-O y ha seguido la parada militar «desde la calle» y ... no ha acudido a la posterior recepción real que tradicionalmente se celbra en el Palacio Real. Su objetivo, mantiene, es evitar «blanquear al Gobierno corrupto», pero al mismo tiempo se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada marcando perfil propio frente a Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que sí estaban en la tribuna de autoridades. Especialmente en un momento en el que las encuentas recortan la distancia entre PP y Vox.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  3. 3 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  4. 4 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  5. 5 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  6. 6 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
  7. 7 La Policía Nacional descubre una denuncia falsa por desaparición en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O

Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O