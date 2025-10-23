Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

El nuevo abogado del exministro tacha de «perversión» que los partidos políticos puedan personarse como acusación popular

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:42

José Luis Ábalos ha pedido al juez del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, que expulse de la causa a los partidos políticos que ... ejercen como acusación popular, o sea al Partido Popular, que dirige a las organizaciones personas, y a Vox. En este procedimiento también figura Iustitia Europa, que formalmente también es un partido político, aunque sin representación.

